Schäfer: Transparenz in Debatte um Finanzspekulationen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) hat in der Debatte um Finanzgeschäfte des Landes zur Sicherung von niedrigen Zinsen völlige Transparenz zugesagt. Gleichzeitig attackierte Schäfer am Montag in Wiesbaden seine Kritiker scharf. Wer Zinssicherungsgeschäfte als Spekulationen bezeichne und dabei von «fragwürdigen Deals und Wetten» spreche, habe das Vorgehen entweder nicht verstanden oder verkürzte bewusst die Debatte.