Schäfer rettet 80 Tiere aus brennender Scheune

Maintal (dpa/lhe) - Aus bisher unbekannten Gründen ist eine Scheune in Maintal abgebrannt. Das Gebäude wurde als Schafstall genutzt. Der Schäfer konnte jedoch seine Herde vor den Flammen retten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr konnte die Scheune löschen. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 2000 Euro. Der aus Maintal stammende Schäfer traf am Samstagabend noch rechtzeitig am Brandort ein und konnte seine 80 Tiere auf einer angrenzenden Weide in Sicherheit bringen. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen und hofft auf Hinweise von Zeugen.