Scha(r)f auf hessisches Gras: Polizei treibt Herde zusammen

Hünfeld (dpa/lhe) - Eine ausgebüxte Schafherde aus Thüringen hat am Freitag in Osthessen den Autoverkehr gehörig ausgebremst: Rund 100 Tiere liefen in der Nähe von Hünfeld (Kreis Fulda) über die Bundesstraße 84. Sie waren nach Angaben der Polizei von Buttlar in Thüringen über die Landesgrenze nach Hessen gewandert - um dort zu grasen. Damit es nicht zu Unfällen kommen konnte, trieben Polizisten die Schafe auf einer angrenzenden Wiese zusammen. «Dort genossen sie das grüne hessische Gras und auch die reifen Ähren eines angrenzenden Weizenfeldes», berichtete die Behörde in Fulda. Nachdem sich die Tiere satt gefressen hatten, informierten die Polizisten den zuständigen Schäfer.