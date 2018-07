Schau zu «Die drei ???» im Jubiläumsjahr

Die Bücher und Hörspiele um die drei Detektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews genießen in einer generationsübergreifend großen Fan-Gemeinde regelrechten Kultstatus. In diesem Jahr feiern die jungen Ermittler ihr 50-jähriges Bestehen in Deutschland und ermitteln in ihrem 200. Fall. Am 18. September erscheint der 200. Buchband, auch Hörspiele kommen auf den Markt.