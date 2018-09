Schauer und Böen: Herbst hält Einzug in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Mit Wolken, Regen und stürmischen Böen kommt am Wochenende der Herbst nach Hessen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Freitag mitteilte, startet der Samstag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Bei Höchsttemperaturen zwischen 15 und 20 Grad bleibt es meist trocken, nur lokal kann es regnen. In der Nacht zum Sonntag sollen dichtere Wolken aufziehen und Regen bringen. Die Tiefstwerte liegen dann zwischen 11 und 6 Grad.