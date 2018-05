Schauer und Gewitter am Muttertag in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Mit Schauern und Gewittern muss am Muttertag in Hessen gerechnet werden. Bei Gewittern seien auch Hagel und Sturmböen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Die Höchstwerte sollen bei mäßigem und böig auffrischendem Wind bei 24 bis 26 Grad liegen.