Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen herrscht in den kommenden Tagen Schauerwetter ohne eine Spur von Schnee. Vor allem ab Sonntag wird es dabei bei Temperaturen von bis zu 13 oder 14 Grad zudem recht mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag mitteilte. Am Samstag ist es zunächst meist trocken, bevor dann gegen Abend im Westen Regen ins Land zieht. Auch am Sonntag und Montag muss vor allem von Westen her mit Regen, Schauern und einzelnen Gewittern gerechnet werden. Dazu weht jeweils ein frischer Wind, der bei Gewitter oder in exponierten Lagen auch in starke bis stürmische Böen übergehen kann.