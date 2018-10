Schaurig-schön: Schau zeigt Cover von «Die drei ???»

Die Bücher und Hörspiele der drei Detektive sind über Generationen hinweg beliebt. In diesem Jahr feiern die jungen Ermittler ihr 50-jähriges Bestehen in Deutschland. «Die drei ??? sind noch immer ein Renner in der Kinder- und Jugendbuchliteratur», sagte die Leiterin der Kinder-Akademie (KAF), Yvonne Petrina. Die KAF ist nach eigenen Angaben das einzige Museum, das im Jubiläumsjahr eine «Die drei ???»-Ausstellung zeigt. «Wir haben eine Genehmigung vom Rechteinhaber, dem Kosmos Verlag, erhalten», erklärte Petrina.

Bei der Fuldaer Ausstellung werden unter anderem 80 Cover von «Die drei ???»-Folgen gezeigt. Die Ausstellung legt das Augenmerk auf die Layout-Vorschläge und Reinzeichnungen für die Cover. Gezeigt wird der Weg von der Illustration zum Buch-Umschlag. «Aiga Rasch hatte die Cover-Idee zu den knallbunten, oft gespenstischen Illustrationen auf schwarzem Grund, die ein optisches Novum auf dem damaligen Kinderbuchmarkt waren», erklärte Silke Arnold vom Kosmos Verlag.