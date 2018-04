Schauspiel Frankfurt kündigt neun Uraufführungen an

Anselm Weber will im Schauspiel Frankfurt die politischen Umbrüche in den Blick nehmen. Foto: Arne Dedert/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Frankfurter Schauspiel will in der kommenden Spielzeit die gegenwärtigen politischen Umbrüche beleuchten. Dabei werde es vor allem um die wachsende Bedrohung der offenen demokratischen Gesellschaft gehen, wie Intendant Anselm Weber am Mittwoch sagte. In seiner zweiten Amtszeit am Schauspiel will er deshalb vor allem Stücke des 20. Jahrhunderts sowie neue Dramatiker auf die Bühne bringen. Thematisiert werden unter anderem die Globalisierung, der Extremismus, der Nahostkonflikt oder die Flüchtlingsfrage.