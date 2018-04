Schauspiel Frankfurt streicht erneut Vorstellungen

Dafür entfällt am Samstag am Schauspiel «Romeo und Julia». Die ebenfalls am Freitag eingeplante Uraufführung «Der alte Schinken»« in den Kammerspielen soll jetzt am Sonntag (15.4.) auf die Bühne kommen. Die Frankfurter Oper wird am Freitag Richard Wagners «Rheingold» nur konzertant aufführen.

Bereits an Ostern hatte das Schauspiel zwei Vorstellungen wegen eines von der Gewerkschaft Verdi anberaumten Warnstreiks bei Bühnentechnik und Kasse gestrichen. Die Frankfurter Oper konnte eine Vorstellung nur konzertant zeigen.