Scheidender Aufsichtsratschef: Commerzbank auf gutem Weg

Frankfurt/Main (dpa) - Der scheidende Commerzbank-Aufsichtsratschef Klaus-Peter Müller sieht den teilverstaatlichten Konzern auf Kurs in bessere Zeiten. «Wir sind auf einem guten Weg», sagte Müller bei der Hauptversammlung des Konzerns am Dienstag in Frankfurt. Die Bank habe ihr Eigenkapital gestärkt, Risiken abgebaut und die Bilanz verbessert. «Das alles sind gute Voraussetzungen, um die Profitabilität nachhaltig zu steigern.»