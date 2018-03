Scheinehen: Polizei ermittelt mutmaßliche Schleuserbande

Frankfurt/Oder (dpa) - Die Polizei hat am Mittwoch in vier Bundesländern Durchsuchungen zur Ermittlung einer mutmaßlichen Schleuserbande durchgeführt. Die deutsch-vietnamesische Gruppe soll gegen Geld Scheinehen an vietnamesische Männer vermittelt haben, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) und die Bundespolizeidirektion Berlin am Mittwoch mitteilten. «Bislang gab es keine Festnahmen», sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Insgesamt zwölf Wohnungen und Gewerberäume in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hessen wurden am Mittwoch durchsucht - etwa 100 Beamten waren an dem Einsatz beteiligt.