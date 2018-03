Scheinehen-Razzia: Materialauswertung kann länger dauern

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach Razzien in mehreren Bundesländern gegen mutmaßliche Schleuserbanden dürfte die Auswertung des sichergestellten Materials längere Zeit in Anspruch nehmen. Bei den Durchsuchungen in Wohnungen, Büros und Gewerbeobjekten in sieben Bundesländern und in Tschechien seien zahlreiche Schriftstücke und Datenträger sichergestellt worden, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft am Donnerstag.