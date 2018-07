Scheune und Wohnhäuser in Flammen: 500 000 Euro Schaden

Freiensteinau (dpa/lhe) - Ein Scheunenbrand in Freiensteinau (Vogelsbergkreis) hat in der Nacht zum Mittwoch einen Schaden von etwa 500 000 Euro verursacht. Das Gebäude sei komplett ausgebrannt, auch zwei angrenzende Wohnhäuser seien durch Flammen beschädigt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. In der Scheune lagerten mehrere Landwirtschaftsmaschinen. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausgebrochen war, konnte zunächst nicht beantwortet werden. «Wir gehen davon aus, dass die Brandermittler im Laufe des Tages mit ihren ersten Untersuchungen beginnen können», sagte ein Sprecher der Polizei.