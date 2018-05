Scheune und Wohnhaus in Waldeck abgebrannt

Waldeck (dpa/he) - Bei einem Feuer in Waldeck (Landkreis Waldeck-Frankenberg) sind eine Scheune und ein anliegendes Wohnhaus in der Nacht zum Freitag vollständig abgebrannt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden allerdings weder Menschen noch Tiere verletzt - alle Bewohner hatten das Haus demnach rechtzeitig verlassen können. Zunächst geriet die Scheune im Ortsteil Netze in Brand, ehe die Flammen auf das bewohnte Nachbargebäude übergriffen. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 150 000 Euro. Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar.