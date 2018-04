Schiedsrichter-Streik betrifft 150 Jugend-Spiele

Frankfurt/Main (dpa) - Wegen eines Schiedsrichter-Streiks müssen bei etwa 150 Jugend-Spielen im Kreis Frankfurt/Main die Mannschaften am Wochenende ohne offizielle Referees auskommen. Die Unparteiischen protestieren damit gegen Anfeindungen und Gewalt. Dies berichtet das Fachblatt «Kicker» am Freitag. Der Kreisschiedsrichterausschuss sehe sich dazu gezwungen, «weil die Übergriffe gegenüber Schiedsrichtern eine neue Dimension erreicht haben». Demnach sei erst vergangene Woche ein erfahrener Schiedsrichter in einem B-Jugendspiel mit mehreren Faustschlägen attackiert worden. In der E-Jugend sei ein neuer Spielleiter von einem Trainer übel beschimpft worden.