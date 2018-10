Schiersteiner Brücke: Kleine Verzögerung aber Zeitplan steht

Mainz (dpa) - Trotz erster Verzögerungen bei den Abrissarbeiten an einem zentralen und beschädigten Element der Schiersteiner Brücke steht der Zeitplan. Die Sperrungen der Auf- und Abfahrt im Mainzer Stadtteil Mombach sollen nach wie vor am kommenden Montagmorgen (5.00 Uhr) enden. Es sei genug zeitlicher Puffer vorgesehen, sagte Bernd Winkler, Geschäftsbereichsleiter Planung und Bau beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz am Donnerstag in Mainz.