Schiersteiner Brücke: Teil wird im September abgerissen

Mainz (dpa) - Mitte September steht ein weiterer Schritt der Sanierung der Schiersteiner Brücke (A 643) zwischen Wiesbaden und Mainz an. Dann werde ein Teil der vorgelagerten Brücke auf Mainzer Seite abgerissen, teilte der rheinland-pfälzische Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Mittwoch mit. Das sogenannte Herzstück an der Anschlussstelle Mainz-Mombach soll wie jetzt schon auf Stützen neugebaut werden, die auf 64 Pfählen ruhen. Die Stützen sind bis zu zehn Meter hoch. Daran schließt sich der Neubau einer Auffahrt Richtung Wiesbaden an. Das Projekt soll 2020 fertig sein und rund 17 Millionen Euro kosten, die der Bund übernimmt.