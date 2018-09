Schiersteiner Brücke soll 2021 fertig werden

Wiesbaden (dpa) - Der Neubau des zweiten Teils der Schiersteiner Brücke auf hessischer Seite ist nach Angaben des Landes in vollem Gang. Im Jahr 2021 sollten die Bauarbeiten abgeschlossen sein, sagte Baudezernent Harald Mank von Hessen Mobil am Donnerstag in Wiesbaden. Der Abbau der alten Brücke ist nach seinen Angaben gut gelaufen. «Wir machen jetzt parallel den Restabbau und den Neubau und sind guter Dinge», sagte Mank. Im vergangenen Jahr ging Hessen Mobil zunächst von einer Fertigstellung Mitte 2020 aus und nannte dann spätestens 2021. Mank verwies darauf, dass das Wetter den Brückenbau verzögern könne. Die Brücke verbindet die Landeshauptstädte Wiesbaden und Mainz miteinander. Bis zu 90 000 Fahrzeuge fahren dort pro Tag.