Schiersteiner Kreuz: Abfahrt nach Frankfurt Freitag gesperrt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Am kommenden Freitagabend müssen sich Autofahrer aus Richtung Mainz am Schiersteiner Kreuz auf eine Sperrung einstellen. Betroffen ist die Abfahrt, die von der A 643 aus Mainz zur A 66 in Richtung Frankfurt führt, wie das Straßen- und Verkehrsmanagement Hessen Mobil am Montag mitteilte. Gesperrt wird die Rampe am Freitag um 22.00 Uhr bis Samstagmorgen um 06.00 Uhr. Eine ausgeschilderte Umleitungsstrecke führt über das Schiersteiner Kreuz zur Autobahn 66 in Richtung Rüdesheim und von dort über die A 643 zur A 66 Richtung Frankfurt. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an der Fahrbahn.