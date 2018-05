Schiff prallt auf dem Main gegen Kaimauer

Ein Schubverband ist in den Morgenstunden auf dem Main im Frankfurter Stadtgebiet gegen die Kaimauer geprallt. Foto: Andreas Arnold

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Schubverband ist am Dienstagmorgen auf dem Main im Frankfurter Stadtgebiet gegen die Kaimauer geprallt. Im vorderen Bereich sei das Schiff beschädigt worden und es trete Wasser ein, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. An den Laderäumen gebe es keinen Schaden. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei berichtete, konnte der mit Zellulose beladene Schubverband seine Fahrt zunächst nur bis in den Frankfurter Osthafen fortsetzen. Dort soll das Schiff von Tauchern und Sachverständigen begutachtet werde. Ursache für den Unfall war menschliches Fehlverhalten gewesen. Verletzt wurde niemand.