Schimmel bleibt trotz Digitalisierung Problem für Archive

Darmstadt (dpa/lhe) - Trotz der zunehmenden Digitalisierung bleibt der Kampf gegen Schimmel an Akten für Behörden, Bibliotheken und Archive in Hessen eine Daueraufgabe. «Grundsätzlich hat jede dieser Institutionen bis zu einem gewissen Maß mehr oder weniger mit diesem Problem aktuell zu tun», sagte Lars Adler, Referent des hessischen Landesarchiv für Bestandserhaltung, in Darmstadt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Denn nach wie vor wandert viel Papier in die Archive. Schimmel an Akten und Dokumenten könne durch eine fachgerechte Lagerung mit konstanter Temperatur und der richtigen Luftfeuchtigkeit vermieden werden.