Schimmel, gepanschter Alkohol und Ungeziefer in Gaststätten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Schlimme Zustände haben Kontrolleure in einigen Gaststätten im Frankfurter Vergnügungsviertel Alt-Sachsenhausen entdeckt: ein verschimmeltes Kühlhaus, Ungeziefer sowie verdreckte Leitungen von Zapfanlagen für Bier und Apfelwein. Insgesamt acht Betriebe wurden am Donnerstagabend kontrolliert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. In einer Gaststätte in der Kleinen Rittergasse haben die Beamten zudem einen Betrug festgestellt: An dem Zapfhahn einer teuren Biermarke sei ein deutlich günstigeres Bier angeschlossen gewesen.