Schirn beschäftigt sich mit politischer Kunst

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ob Anti-Trump-Demonstrationen, die Occupy-Bewegung oder die #MeToo-Debatte: Die Protestwellen der heutigen Zeit werden auch in der Kunst verarbeitet. Eine Ausstellung in der Frankfurter Kunsthalle Schirn will vom 21. März bis 27. Mai einen Überblick über die politische Kunst im Zeitalter der Globalisierung geben. «Power to the People!» heißt die Schau.