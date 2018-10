Schirn zeigt weltberühmtes Rousseau-Dschungelbild

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eines der zentralen Werke der kommenden Themen-Ausstellung «Wildnis» ist in der Schirn Kunsthalle in Frankfurt eingetroffen. Das weltberühmte Dschungelbild «Le lion, ayant faim, se jette sur l'antilope» («Der hungrige Löwe wirft sich auf die Antilope») von Henri Rousseau wurde am Freitag ausgepackt und von Spezialisten begutachtet. Mit der Werkschau will die Schirn vom 1. November an das Verhältnis zwischen Kunst und Wildnis ausloten.