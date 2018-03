Schlägerei mit Disco-Türstehern: Prozess gegen zwei Männer

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer blutigen Schlägerei vor einer Frankfurter Diskothek haben sich vom heutigen Dienstag an zwei 30 und 31 Jahre alte Männer vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage legt einem von ihnen versuchten Totschlag, dem anderen gefährliche Körperverletzung zur Last. Das Verfahren dreht sich um einen Vorfall vom November 2012 vor dem Tanzlokal in der Innenstadt. Seinerzeit kam es zu Spannungen zwischen den Männern und den Türstehern. Einer von ihnen wurde mit einem Klappmesser im Gesicht schwer verletzt.