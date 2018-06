Schlag gegen organisierte Schwarzarbeit mit Millionenschaden

Koblenz (dpa) - Einen möglichen Schaden von mehreren Millionen Euro haben Fahnder bei einem Schlag gegen mutmaßliche organisierte Formen von Schwarzarbeit aufgedeckt. Rund 600 Zöllner durchsuchten am frühen Dienstagmorgen insgesamt 90 Wohnungen und Geschäftsräume vor allem in Rheinland-Pfalz und Hessen, wie Staatsanwaltschaft und Hauptzollamt Koblenz mitteilten. Sechs der 44 Beschuldigten kamen in Untersuchungshaft, umfangreiche Beweismittel wurden sichergestellt.