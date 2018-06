Schlange entwischt: Spaziergängerin ruft Polizei

Gießen (dpa/lhe) - Weil ihr eine braun getigerte Schlange exotisch vorkam, hat eine Spaziergängerin aus Gießen die Polizei gerufen. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatte die Frau die 80 Zentmeter lange Schlange am Sonntag an einem Garagentor entdeckt. Laut Polizei handelte es sich um eine nordamerikanische gelbe Erdnatter. Ein Mitarbeiter der Feuerwehr konnte das ungiftige Reptil einfangen und es in ein Tierheim bringen. Die Beamten gehen davon aus, dass die Schlange aus einem Terrarium entkommen ist und suchen nach dem Halter.