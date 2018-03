Schleuse Kostheim bleibt wegen Warnstreiks geschlossen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - An der Schleuse Kostheim sind die Mitarbeiter am Dienstagmorgen in einen ganztägigen Warnstreik getreten. Die Wasserschutzpolizei in Wiesbaden teilte mit, dadurch würden alle ein- und ausfahrenden Schiffe auf dem Main blockiert. Im Bereich der Schleuse, einer viel genutzten Staustufe zwischen Main und Rhein, müsse deshalb mit Behinderungen und Schiffsansammlungen gerechnet werden.