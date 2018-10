Schließung von Spielhallen wegen Mindestabstand ungültig

Kassel/Wiesbaden (dpa/lhe) - Kommunen in Hessen dürfen Spielhallen nicht wegen eines fehlenden Mindestabstands zu Konkurrenz-Betrieben schließen. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in Kassel hervor. Das Gericht sehe «keine rechtliche Grundlage in Hessen für das Auswahlverfahren zwischen Spielhallen unterschiedlicher Betreiber aufgrund des sogenannten Mindestabstandsgebots», teilte der VGH mit. Die vom Land vorgegebenen Kriterien erfüllten verfassungsrechtliche Anforderungen nicht (Aktenzeichen: 8 B 432/18).