Schlitzer Weihnachtsmarkt leuchtet: «Größte Kerze der Welt»

Schlitz (dpa/lhe) - In der Kleinstadt Schlitz leuchtet bald wieder die «größte Kerze der Welt». Sie erstrahlt auf dem Weihnachtsmarkt, der heute in der Burgenstadt im Vogelsbergkreis eröffnet wird. Bei dem Wahrzeichen in der Adventszeit handelt es sich aber nicht um eine echte Wachskerze, sondern um eine Kerzeninstallation. Ein 36 Meter hoher Steinturm wird in rotes Tuch gehüllt. An seiner Spitze sind Glühbirnen zu einer sechs Meter hohen Flamme arrangiert - so misst die Riesenleuchte 42 Meter. Das 1991 erstmals umgesetzte Projekt schaffte es bereits ins Guinness-Buch der Rekorde.