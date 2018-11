Schnee soll erst am späten Vormittag nach Hessen kommen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen sind die Menschen am Dienstag bei frostigen Temperaturen, aber ohne schneebedeckte Straßen aufgewacht. Morgens könne es zwar stellenweise zu glatten Straßen kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mit. Erst am späten Vormittag könne es von Südosten her leichten bis mäßigen Schneefall geben, der auch im Tiefland stellenweise für eine dünne Schneedecke sorgen könne. Auch die hessischen Polizeipräsidien berichteten am Morgen von freien Straßen ohne Schnee.