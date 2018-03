Schnee und Minusgrade trotz kalendarischen Frühlingsbeginns

Offenbach (dpa/lhe) - Auf dem Kalenderblatt mag der Frühlingsanfang stehen, aber das Wetter kümmert sich nicht drum: Schnee und Minusgrade sind an den kommenden Tagen vor allem im Norden Hessens und in den Mittelgebirgslagen zu erwarten. Am Dienstag zieht vormittags ein Wolkenband von Norden nach Süden, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag sagte. Das könne auch noch etwas Schnee bringen.