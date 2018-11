Schneefall sorgt für Unfälle in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Der erste größere Schneefall in Hessen vor dieser Wintersaison hat am Dienstag vor allem im Norden für glatte Straßen gesorgt. Wie eine Sprecherin der Polizei in Kassel sagte, gab es mehrere Unfälle wegen Schneeglätte. In Großalmerode (Werra-Meißner-Kreis) sei ein Auto in eine Leitplanke gerutscht. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. In der Region rund um Kassel fiel der Schnee auch in Tälern, blieb aber oftmals nicht liegen. In höheren Lagen bildete sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) teilweise eine Schneedecke.