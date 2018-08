Schnuller-Weitspuck-WM in Hessen: Stepanović sagte ab

Die Regeln für den ungewöhnlichen Wettkampf erklären sich eigentlich von selbst: Wer die Schnuller am weitesten auf die etwa zwölf Meter lange Wettkampf-Bahn spuckt, gewinnt. Eigene Schnuller durften die Spieler allerdings nicht mitbringen. Diese «Wettkampfgeräte» werden vom Veranstalter gestellt, um Chancengleichheit zu wahren.

Wie in den Vorjahren gab es auch am Samstag wieder Wettbewerbe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene - und für Promis. So hatten beispielsweise mehrere Moderatoren des Senders FFH aber auch Spieler des Bad Nauheimer Eishockeyclubs um die Wette gespuckt. Allerdings fehlte der zuvor angekündigte Dragoslav Stepanović (69). Der frühere Trainer von Eintracht Frankfurt hatte kurzfristig abgesagt.