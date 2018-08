Schöne Sommertage in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lrs) - In den kommenden Tagen wird es in Hessen wieder sonnig und warm. Vor allem am Donnerstag soll es heiß werden. Im Laufe des späten Mittwochs lockerten die Wolken vor allem im Süden des Landes auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich bis zu 28 Grad und es bleibt am Tag und in der Nacht trocken.