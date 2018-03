Schotten als dritter Tourismusort in Hessen anerkannt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Schotten im Vogelsberg ist als Hessens dritter Tourismusort anerkannt worden. Das teilte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Donnerstag mit. Damit sei die Stadt berechtigt, von Tages- und Übernachtungsgästen einen Tourismusbeitrag zu erheben. Sie solle mit dem Beitrag in Infrastruktur und Marketing investieren und so den Tourismus stärken. Schotten habe unter anderem mit dem Hoherodskopf samt seiner jährlich 500 000 Besucher sowie dem Tier- und Erlebnispark Schotten alle Voraussetzungen erfüllt.