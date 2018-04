Schüler wegen gereizter Atemwege im Krankenhaus

Offenbach (dpa/lhe) - Wegen Atemwegsreizungen zahlreicher Schüler hat ein Gymnasium in Offenbach am Donnerstagmorgen für rund zwei Stunden geräumt werden müssen. Rund 30 Menschen mussten vom Rettungsdienst untersucht werden. Elf Schüler wurden im Krankenhaus weiter beobachtet, teilte die Polizei mit. Was genau die Reizungen ausgelöst hat, war zunächst unklar. Der Schulbetrieb konnte anschließend wieder aufgenommen werden. Autofahrer wurden aufgerufen, das Gebiet möglichst weitläufig zu umfahren.