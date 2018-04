Schüsse aus Schreckschusspistolen bei Hochzeitsfeier

Frankfurt (dpa/lrs) - Auf einer Hochzeitsfeier mit Autokorso in Frankfurt haben Gäste mit Schreckschusspistolen geschossen. Zeugen hatten mehrere Schüsse aus einer Menschenmenge gemeldet, die sie einer Hochzeitgesellschaft zuordneten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Feiernden waren am Samstagnachmittag in einem Autokorso mit etwa 25 Wagen unterwegs.