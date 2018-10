Schüsse im Justizzentrum: Zweiter Prozess beginnt

Frankfurt/Limburg (dpa/lhe) - Nicht in Frankfurt, sondern am Landgericht Limburg beginnt am 19. Oktober der zweite Prozess um die Schüsse und Messerstiche am Frankfurter Justizzentrum. Bei dem blutigen Zwischenfall im Januar 2014 waren zwei Menschen getötet worden. Angeklagt wegen zweifachen Mordes ist Hayamon S., der bereits 2015 vom Landgericht Frankfurt zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Das Frankfurter Urteil hatte jedoch nach der rechtlichen Überprüfung des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe keinen Bestand mehr.