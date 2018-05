Schuhdieb gestellt: Kinder als Detektive

Darmstadt (dpa/lhe) - Er kam barfuß in einen Darmstädter Einkaufsmarkt und verließ das Geschäft mit gestohlenen Schuhen an den Füßen. Doch dank eines aufmerksamen Zeugen und junger «Detektive» kam der 37 Jahre alte Dieb allerdings nicht weit und wurde schon kurz danach gefasst, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Ein aufmerksamer Kunde sei dem mutmaßlichen Dieb nach dem Vorfall am Samstag auf die Straße gefolgt, wurde von dem Mann allerdings angegriffen und bedroht.