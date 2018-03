Schulden runter, Einnahmen rauf: Stadt Kassel erfolgreich

Kassel (dpa/lhe) - Die ehemals hoch verschuldete Stadt Kassel setzt ihre finanzielle Erfolgsserie fort. Im vergangenen Haushaltsjahr habe man 40,4 Millionen Euro Überschuss erzielt, dreimal so viel wie prognostiziert, sagte Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) am Dienstag. Der fünfte Haushaltsüberschuss in Folge zeige, dass man in Kassel in den vergangenen Jahren «mehr richtig als falsch gemacht» habe. Rekordeinnahmen gab es unter anderem bei Gewerbesteuer und Einkommenssteueranteil. Zudem baute die Stadt 52 Millionen Euro Schulden ab.