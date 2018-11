Schuldfrage zu Tod in der Nidda bleibt ungeklärt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Knapp zwei Jahre nach dem Tod eines Mannes in der Nidda bei Frankfurt-Hausen bleibt die Schuldfrage ungeklärt. Das Amtsgericht Frankfurt stellte am Dienstag das Strafverfahren gegen einen 25 Jahre alten Mann wegen unklarer Beweislage ein. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann vorgeworfen, im Januar vergangenen Jahres bei einem Spaziergang am Niddaufer die Schreie des im eiskalten Wasser treibenden Mannes ignoriert und keine Rettungskräfte alarmiert zu haben. Die Anklage ging deshalb von unterlassener Hilfeleistung aus.