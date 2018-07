Schuldnerberatung: Große Kommunen bekommen das meiste Geld

Hessen fördert die anerkannte Schuldner- und Insolvenzberatung nicht direkt, sondern stellt den Kommunen das Geld als Teil des Sozialbudgets zur Verfügung. Die Entscheidung über den Einsatz der Mittel können die Landkreise und kreisfreien Städte nach Angaben des Ministeriums in Eigenregie treffen. Die Kommunen müssen jedoch nachweisen, in welcher Höhe sie die Beratungsstellen finanziell unterstützt haben. Sollten Mittel in einem laufenden Jahr nicht verwendet werden, werden sie auf das Folgejahr übertragen.

Auf Hessens größte Stadt Frankfurt entfallen jährlich 202 000 Euro, Hessens Landeshauptstadt Wiesbaden erhält 126 000 Euro Fördermittel für die Schuldner- und Insolvenzberatung und der Main-Kinzig-Kreis 116 500 Euro. Das wenigste Landesgeld verbuchen nach Angaben des Ministeriums der Main-Taunus- sowie der Vogelsbergkreis mit jeweils 44 500 Euro. Die Gesamtfördersumme bleibt jedoch mit 1,95 Millionen Euro jährlich unverändert.