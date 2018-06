Schule bleibt wegen Eichenprozessionsspinners geschlossen

Neuhof (dpa/lhe) - Eine Schule in Neuhof bei Fulda bleibt wegen des Eichenprozessionsspinners auch an diesem Montag geschlossen. Bereits am Freitag war der Unterricht deswegen ausgefallen. Wie die Schule auf ihrer Internetseite mitteilte, soll der Schulbetrieb voraussichtlich am Dienstag wieder aufgenommen werden.