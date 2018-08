Schule in Kassel nach anonymer Drohung erneut geräumt

Kassel (dpa/lhe) - Kostspieliger Schülerstreich oder drohende Gefahr? Nach einer anonymen telefonischen Drohung ist eine Schule in Kassel am Mittwoch geräumt worden - zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte ein Anrufer am Vormittag mit Gewalt gedroht. Um jegliche Gefahr auszuschließen, habe sich die Polizei zur Räumung entschlossen und die angrenzenden Straßen gesperrt. In den Mittagsstunden wurde die Schule durchsucht, um mögliche Gefahr auszuschließen, sagte der Sprecher. Die umliegenden Straßen waren gesperrt.