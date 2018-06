Schule soll nach Schädlingsbefall am Mittwoch wieder öffnen

Am Donnerstag waren etwa 40 Nester des gefährlichen Schädlings gefunden worden. Die feinen Brennhaare der Raupen können bei Kontakt zu Hautjucken, Atemnot oder auch zu einem allergischen Schock führen. Um die Lage zu bereinigen, rückten Mitarbeiter einer Fachfirma in Schutzanzügen an. Sie entfernten die Nester von den Bäumen und fackelten die Reste ab.

Am Dienstag war auch der Heimattiergarten Fulda geschlossen, um den Befall mit dem Eichenprozessionsspinner zu beseitigen. Dort kamen sogar Baumkletterer zum Einsatz. Auf dem Gelände sei der Einsatz eines Hubwagens nicht möglich, erklärte der Fuldaer Stadtsprecher Johannes Heller.

Neben Fulda wird in diesem Jahr unter anderem auch in Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt gegen die Schädlinge vorgegangen.