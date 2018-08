Schule wird nach Drohung durchsucht: Lage unter Kontrolle

Kassel (dpa/lhe) - Nach einem Drohanruf durchsucht die Polizei eine Schule in Kassel und umliegende Straßen. Dies geschehe, um «jedwede Gefahr auszuschließen», sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die Lage sei unter Kontrolle. Ein anonymer Anrufer hatte am Mittwoch um kurz nach 7.00 Uhr mit Gewalt gedroht. Die Schule und die angrenzenden Straßen seien daraufhin gesperrt worden. Mit der Schulleitung sei abgestimmt worden, den Unterrichtsbeginn auf 9.45 Uhr zu verschieben, bis die Durchsuchungsmaßnahmen abgeschlossen seien. Nähere Informationen zur Art der Drohung wollte der Sprecher unter Hinweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht geben.