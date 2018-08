Schulen nach Drohungen gesperrt: Entwarnung in Kassel

In einem Gymnasium in Korbach (Kreis Waldeck-Frankenberg) ging am gleichen Morgen eine Bombendrohung per Email ein. «Der Absender ist noch unklar», sagte ein Polizeisprecher. Die Schule sowie angrenzende Berufsschulen und eine Grundschule wurden evakuiert und blieben zunächst abgesperrt.

Hinweise auf die Täter lagen noch nicht vor. Auch ob ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen bestehe, sei unklar, hieß es vom Polizeipräsidium Kassel. Hinweise auf die Art der Drohung im Kasseler Fall wollte der Sprecher unter Hinweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht geben.