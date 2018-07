Schulen sollen im Kampf gegen Arbeitslosigkeit mithelfen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Chef der hessischen Regionaldirektion der Arbeitsagentur fordert eine stärkere Berufsberatung und mehr Praxisnähe in der Schule. Gerade in den Abschlussklassen der Hauptschulen müssten nicht längere, sondern mehr Berufspraktika angeboten werden, damit die Kinder zwischen mehreren potenziellen Berufen auswählen können, sagte Frank Martin am Dienstag in Wiesbaden bei der Präsentation einer Studie zur Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit im Land.